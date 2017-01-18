Форвард А.Фурс стал игроком одесского БК "БИПА"

В составе Волыни А.Фурс сыграл 20 поединков в Суперлиге Пари-Матч. В среднем за матч баскетболист набирал 6,2 очка, 4,3 подбора, 1,9 передачи.

Напомним, что "Волиньбаскет" занимает 10-е место в Суперлиге Пари-Матч - 3 победы в 20 матчах. "БИПА" идет пятой - 11 побед в 21 поединке.