Фонсека забажав придбати легіонера "Шахтаря" в ФК "Рома"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Екснаставник донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека виявив план з приводу придбання в римську "Рому" гравця "гірників", повідомляє УНН з посиланням на Gazzetta dello Sport.
Пріоритетним трансфером для Фонсеки став півзахисник Маркос Антоніо, який виступає в центрі поля.
Повідомляється, що римський колектив знаходиться в пошуках гравця на вищезазначену позицію з характеристиками “молодий, технічно кваліфікований, амбітний, недорогий”, і саме Маркос Антоніо підходить під ці характеристики.
Примітно, що бразильського легіонеру “шахтаря” ще не було навіть 19 років, коли Пауло Фонсека дебютував з “гірниками”.
Додамо, в активі 19-річного бразильця 20 поєдинків за “помаранчево-чорних” у сезоні при 2 голах та одній результативній передачі.