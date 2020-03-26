Фонсека пожелал приобрести легионера "Шахтера" в ФК "Рома"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека выявил план по поводу приобретения в римскую "Рому" игрока "горняков", сообщает УНН со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Приоритетным трансфером для Фонсеки стал полузащитник Маркос Антонио, который выступает в центре поля.
Сообщается, что римский коллектив находится в поисках игрока на вышеупомянутую позицию с характеристиками “молодой, технически квалифицированный, амбициозный, недорогой”, и именно Маркос Антонио подходит под эти характеристики.
Примечательно, что бразильскому легионеру “Шахтера” еще не было даже 19 лет, когда Пауло Фонсека дебютировал с “горняками”.
Добавим, в активе 19-летнего бразильца 20 поединков за “оранжево-черных” в сезоне при 2 голах и одной результативной передачи.