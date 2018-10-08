Фонсека та Вернидуб відмовились потиснути руки

“Певною мірою особливий матч. У першому таймі гра була досить передбачуваною: 11 футболістів суперника розташувалися біля власної штрафної. Після єдиної помилки пропустили гол, потім увесь час притискали опонента, який знов закривався. Геть непросто створювати моменти в такому складному контексті, однак ми це робили, і їх було цілком достатньо, аби сьогодні здобути перемогу”, — заявив Фонсека.

Натомість на думку Вернидуба, гра була нічийною, і жодна команда не переважала на полі.

“На мій погляд, гра була рівною. Не можу сказати, що у „Шахтаря“ було багато моментів, і вони їх не реалізували. Рівна гра. Пропустили гол в першому таймі, і це при тому, що у „Шахтаря“ моментів взагалі не було. Гол незрозумілий. Всі хлопці зупинилися. Пішов простріл, і ми пропустили”, — зізнався український рульовий.

Також перед і після матчу спеціалісти не потисли руки, та прокоментували свої вчинки.

“Ні. Я вітаюсь і тисну руку лише тим людям, що, як я вважаю, заслуговують моєї уваги. З тими, хто не заслуговує, я цього не роблю. Я не лицемір і не брехун. Не маю жодної радості. Мені зовсім не приємно вітати цього тренера, тому я цього не робитиму”, — наголосив португалець.

Думка Вернидуба: “я і перед грою цього не зробив. Я в гостях. Нічого страшного тут не бачу. Коли граємо в Запоріжжі, я підходжу не тільки до головного тренера, а й до всієї лавки”.

Нагадаємо, що “Шахтар” втратив очки із “Зорею” вдруге в УПЛ після поразки від “Динамо”.