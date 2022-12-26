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Фонд Вадима Столара надав захисникам України ще один броньований позашляховик

Фонд Вадима Столара надав захисникам України ще один броньований позашляховик

Київ • УНН

 • 338873 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Благодійний фонд Вадима Столара передав бійцям 3-го батальйону 4-ї бригади Національної гвардії України черговий бронеавтомобіль підвищеної прохідності Land Rover Defender Snatch. Про це повідомляється на сайті Фонду.

“Сьогодні Благодійний фонд Вадима Столара передає чергову автівку нашим захисникам. З початку війни ми вже передали понад 20 автомобілів до підрозділів Збройних сил України, а зараз саме це авто піде до 3-го батальйону 4-ї бригади Нацгвардії. Це броньовані авто, що для нас особливо важливо – адже вони захищають бійців, а життя наших військових для нас є пріоритетом”, – наголосила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Вона додала, що, як і інші професійні бронеавтомобілі Land Rover Defender Snatch, на які Фонд Вадима Столара виділив цільовий грант, це також було привезене з Великої Британії.

Своєю чергою представник військових Денис Попов на псевдо “Маестро” розповів про переваги переданої автівки в бойових умовах.

“Броньована і швидкісна техніка насамперед має на меті забезпечити швидку евакуацію поранених. І це дуже важливо, коли час йде на хвилини, а іноді навіть на секунди. І ті ділянки фронту, де воює наш батальйон особливого призначення, такі, що між позиціями можна відносно безпечно пересуватися виключно броньованою технікою, бо використовувати неброньований транспорт там – це просто самогубство. А ця машина, я впевнений, збереже багато життів”, – підкреслив Денис Попов.

Також, за його словами, такі авто дуже зручні для закриття питання забезпечення військових на передовій. Зокрема – підвезення боєкомплекту, харчів, питної води тощо.

Зазначимо, загалом Фондом для потреб ЗСУ було передано вже 21 спеціалізований позашляховик та бронеавто, близько 30 тис. одиниць військового одягу та спорядження, близько сотні квадрокоптерів та тепловізорів. Крім військових, Фонд Вадима Столара широко допомагає цивільному населенню, зокрема – переселенцям, жителям деокупованих територій, сім’ям, які втратили житло або одного з батьків. Постійно відправляють до гарячих точок продуктові набори, організовують реабілітаційні заходи для військових, а для сімей з дітьми – соціальні програми з відновлення та різноманітні спортивні й психологічні проєкти тощо.

Загалом з початку повномасштабної російської агресії Фондом Вадима Столара разом із засновником було надано допомоги на 229 млн грн.

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