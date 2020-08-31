Фокін про критику його заяв щодо Донбасу: в провладних структурах є заслані козачки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін відреагував на критику його заяв щодо Донбасу і заявив, що це значить, що “в провладних структурах є заслані козачки” і “якщо прихильники війни скаженіють”, значить, його слова “потрапили туди, куди треба”. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
“Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни скаженіють, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з (головою української делегації ТКГ — ред.) Леонідом Макаровичем Кравчуком”, — сказав Вітольд Фокін.
За його словами, він задоволений реакцією на свої слова і вважає, що “цитував положення Мінських домовленостей”.
Нагадаємо, Фокін в інтерв’ю одного з видань заявив, що “і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які зрештою мають бути розслідувані, і винні хай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців та командирів, моя позиція — треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу”.
Також нагадаємо, раніше в Офісі Президента заявили, що “мінські угоди”, а також пропоновані положення української делегації у ТКГ щодо ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу. Також голова ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі Фокіна не відображають офіційної позиції української делегації у ТКГ.