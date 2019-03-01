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ФК "Зірка" тренуватиметься на новому полі у Ворзелі

ФК "Зірка" тренуватиметься на новому полі у Ворзелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Гравці ФК "Зірка" (Ворзель) тренуватимуться на новому футбольному полі, передає УНН із посиланням на повідомлення на сторінці Facebook-спільноти "Наш Ворзель".

Власником поля є ТОВ "Агат". Меморандум про безкоштовне використання поля для тренувань і проведення змагань ФК "Зірка" був укладеним між Товариством та Ворзельською селищною радою.

Повідомляється, що раніше у гравців клубу не було постійного місця для тренувань.

Нагадаємо, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.

Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.

Українські Національні Новини

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