ФК "Зірка" тренуватиметься на новому полі у Ворзелі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Гравці ФК "Зірка" (Ворзель) тренуватимуться на новому футбольному полі, передає УНН із посиланням на повідомлення на сторінці Facebook-спільноти "Наш Ворзель".
Власником поля є ТОВ "Агат". Меморандум про безкоштовне використання поля для тренувань і проведення змагань ФК "Зірка" був укладеним між Товариством та Ворзельською селищною радою.
Повідомляється, що раніше у гравців клубу не було постійного місця для тренувань.
Нагадаємо, за рік, за підтримки Федерації футболу України, по всій країні вдалося побудувати і реконструювати близько тисячі міні-майданчиків для футболу.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.