ФК "Звезда" будет тренироваться на новом поле в Ворзеле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Игроки ФК "Звезда" (Ворзель) будет тренироваться на новом футбольном поле, передает УНН со ссылкой на сообщение на странице Facebook-сообщества "Наш Ворзель".
Владельцем поля является ООО "Агат". Меморандум о бесплатном использования поля для тренировок и проведения соревнований ФК "Звезда" был заключенным между Обществом и Ворзельским поселковым советом.
Сообщается, что ранее у игроков клуба не было постоянного места для тренировок.
Напомним, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.