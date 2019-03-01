ФК "Звезда" будет тренироваться на новом поле в Ворзеле

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 4293 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32204 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118357 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121508 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123792 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122200 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153890 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117305 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145166 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ФК "Звезда" будет тренироваться на новом поле в Ворзеле

ФК "Звезда" будет тренироваться на новом поле в Ворзеле

Киев  •  УНН

 • 11265 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Игроки ФК "Звезда" (Ворзель) будет тренироваться на новом футбольном поле, передает УНН со ссылкой на сообщение на странице Facebook-сообщества "Наш Ворзель".

Владельцем поля является ООО "Агат". Меморандум о бесплатном использования поля для тренировок и проведения соревнований ФК "Звезда" был заключенным между Обществом и Ворзельским поселковым советом.

Сообщается, что ранее у игроков клуба не было постоянного места для тренировок.

Напомним, за год, при поддержке Федерации футбола Украины, по всей стране удалось построить и реконструировать около тысячи мини-площадок для футбола.

Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.

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