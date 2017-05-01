ФК "Лаціо" вийшов переможцем з "Римського дербі"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. В одному із поєдинків 34-го туру італійської Серії А відбулося “Римське дербі”. “Рома” на стадіоні “Олімпіко” приймало іншого представника Риму — “Лаціо”, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Попри кращий відсоток володіння м’ячем (66 на 34) футболісти “Роми” зазнали поразки з результатом 1:3. За переможців відзначався дублем нападник Бальде Кейта, а також захисник Душан Баста.
Примітно, що за “Рому” єдиний гол був забитий з пенальті Даніеле Де Россі, однак 11-метровий удар був зароблений завдяки симуляції нідерландського півзахисника Кевіна Стротмана.
Варто зазначити, що німецький захисник “Роми” Антоніо Рудігер був вилучений в компенсований час через удар прямою ногою в ногу суперника, яким став серб Філіп Джорджевіч.
Зауважимо, що у турнірній таблиці за чотири тури до кінця чемпіонату “Рома” займає друге місце, набравши 75 очок. Однак, через перемогу “Наполі” над “Інтером” (1:0), неаполітанський клуб наблизився до “Роми” на відстань одного пункту. “Лаціо” з 67 очками йде четвертим.
Додамо, що “Лаціо” в наступному турі на своєму полі прийме “Сампдорію”, “Рома” 7-го травня в гостях зіграє з “Міланом”.