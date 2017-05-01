ФК "Лацио" вышел победителем из "Римского дерби"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В одном из поединков 34-го тура итальянской Серии А произошло "Римское дерби". "Рома" на стадионе "Олимпико" принимал другого представителя Рима - "Лацио", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Несмотря на лучший процент владения мячом (66 на 34) футболисты "Ромы" потерпели поражение со счетом 1: 3. По победителей отмечался дублем нападающий Бальде Кейта, а также защитник Душан Баста.
Примечательно, что за "Рому" единственный гол был забит с пенальти Даниэле Де Росси, однако 11-метровый удар был заработан благодаря симуляции нидерландского полузащитника Кевина Стротмана.
Стоит отметить, что немецкий защитник "Ромы" Антонио Рудигер был удален в компенсированное время за удар прямой ногой в ногу соперника, которым стал серб Филип Джорджевич.
Заметим, что в турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Рома" занимает второе место, набрав 75 очков. Однако, из-за победу "Наполи" над "Интером" (1: 0), неаполитанский клуб приблизился к "Ромы" на расстояние одного пункта. "Лацио" с 67 очками идет четвертым.
Добавим, что "Лацио" в следующем туре на своем поле примет "Сампдорию", "Рома" 7 мая в гостях сыграет с "Миланом".