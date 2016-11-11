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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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ФК "Карпати" розгромив один із найтитулованіших клубів Польщі

ФК "Карпати" розгромив один із найтитулованіших клубів Польщі

Київ • УНН

 • 11642 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Завдяки тижневій паузі у Лізі Парі-Матч, що виникла у зв’язку з матчами збірних, львівські "Карпати" отримали можливість вирушити до сусідньої Польщі і провести спаринг проти краківської "Вісли", інформує УНН з посиланням на прес-службу львів’ян.

Один із найтитулованіших клубів Польщі (13 чемпіонських титулів) не зумів нав’язати боротьбу українському колективу, поступившись з результатом 0:4. За переможців дублем відзначився Ксьонз, також забив Чачуа і Куява оформив автогол.
Повідомляється, що поїздка львів’ян, як і сам матч, були приурочені до святкування 105-річчя Малопольського футбольного союзу.

Нагадаємо, що "Карпати" знаходяться на останньому місці чемпіонату України і в наступному турі змагатимуться із лідером – донецьким "Шахтарем.

Як повідомляв УНН, львівські "Карпати" завдали мінімальної поразки ФК "Ворскла".

Українські Національні Новини

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