ФК "Карпати" розгромив один із найтитулованіших клубів Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Завдяки тижневій паузі у Лізі Парі-Матч, що виникла у зв’язку з матчами збірних, львівські "Карпати" отримали можливість вирушити до сусідньої Польщі і провести спаринг проти краківської "Вісли", інформує УНН з посиланням на прес-службу львів’ян.
Один із найтитулованіших клубів Польщі (13 чемпіонських титулів) не зумів нав’язати боротьбу українському колективу, поступившись з результатом 0:4. За переможців дублем відзначився Ксьонз, також забив Чачуа і Куява оформив автогол.
Повідомляється, що поїздка львів’ян, як і сам матч, були приурочені до святкування 105-річчя Малопольського футбольного союзу.
Нагадаємо, що "Карпати" знаходяться на останньому місці чемпіонату України і в наступному турі змагатимуться із лідером – донецьким "Шахтарем.
Як повідомляв УНН, львівські "Карпати" завдали мінімальної поразки ФК "Ворскла".