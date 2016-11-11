ФК "Карпаты" разгромил один из самых титулованных клубов Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Благодаря недельной паузе в Лиге Пари-Матч, возникшей в связи с матчами сборных, львовские "Карпаты" получили возможность отправиться в соседнюю Польшу и провести спарринг против краковской "Вислы", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу львовян.
Один из самых титулованных клубов Польши (13 чемпионских титулов) не сумел навязать борьбу украинскому коллективу, уступив с результатом 0:4. За победителей дублем отметился Ксенз, также забил Чачуа и Куява оформил автогол.
Сообщается, что поездка львовян, как и сам матч, были приурочены к празднованию 105-летия Малопольского футбольного союза.
Напомним, что "Карпаты" находятся на последнем месте чемпионата Украины и в следующем туре будут соревноваться с лидером - донецким "Шахтером".
Как сообщал УНН, львовские "Карпаты" нанесли минимальное поражение ФК "Ворскла".