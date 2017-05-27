ФК "Дніпро" вилетів з УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. За підсумками 31-го туру УПЛ футболісти "Дніпра" в Полтаві поступилися місцевій "Ворсклі" та проведуть наступний сезон у Першій лізі України, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Автором переможного і єдиного голу у поєдинку став В'ячеслав Шарпар, котрий відзначився на 49 хвилині.
Таким чином "Дніпро" залишився на 11 місці з 22 очками і відстав на 5 пунктів від "Карпат" за один тур до завершення чемпіонату, що призвело до пониження дніпрян в наступному сезоні.
Відзначимо, що полтавчани здобули 41 очко і закріпилися на верхній позиції у Групі вильоту УПЛ (7).
Нагадаємо, що раніше "Волинь" отримала пониження в класі.