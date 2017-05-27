ФК "Днепр" вылетел из УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. По итогам 31-го тура УПЛ футболисты "Днепра" в Полтаве уступили местной "Ворскле" и проведут следующий сезон в Первой лиге Украины, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Автором победного и единственного гола в поединке стал Вячеслав Шарпар, который отличился на 49 минуте.
Таким образом "Днепр" остался на 11 месте с 22 очками и отстал на 5 пунктов от "Карпат" за один тур до завершения чемпионата, что привело к понижению днепрян в следующем сезоне.
Отметим, что полтавчане получив 41 очко закрепились на верхней позиции в Группе вылета УПЛ (7).
Напомним, что ранее "Волынь" получила понижение в классе.