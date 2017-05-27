ФК "Днепр" вылетел из УПЛ

Автором победного и единственного гола в поединке стал Вячеслав Шарпар, который отличился на 49 минуте.

Таким образом "Днепр" остался на 11 месте с 22 очками и отстал на 5 пунктов от "Карпат" за один тур до завершения чемпионата, что привело к понижению днепрян в следующем сезоне.

Отметим, что полтавчане получив 41 очко закрепились на верхней позиции в Группе вылета УПЛ (7).

Напомним, что ранее "Волынь" получила понижение в классе.