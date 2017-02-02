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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Fitch знизило рейтинги 18 турецьких банків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті 18 банків Туреччини слідом за зниженням суверенного рейтингу країни, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

Fitch знизило рейтинги 18 турецьких банків

Як пише видання, довгострокові РДЕ в національній валюті 12 банків також були знижені, ще у шести - підтверджені. Прогноз за рейтингами всіх банків стабільний.

Зокрема, були знижені довгострокові РДЕ в іноземній валюті таких банків, як Ziraat Bankasi A.S. (Ziraat), Turkiye Halk Bankasi A.S. (Halk), Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Vakif), Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB), Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (TKB) и Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS (Turk Eximbank). Їх рейтинги були знижені до "BB +" з "ВВВ-".

"Рейтингові дії слідують за пониженням суверенного довгострокового РДЕ Туреччини в іноземній валюті до "BB+" з "BBB-" 27 січня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, агентство відзначає, що зниження рейтингів банків відображає ослаблення операційного середовища в Туреччині і зменшення ймовірності того, що країна зможе надавати підтримку банкам у разі потреби.

Агентство відзначає, що РДЕ і боргові рейтинги всіх 18 банків чутливі до можливих змін суверенних рейтингів і подальшого ослаблення операційного середовища. Підвищення РДЕ будь-якого з цих банків малоймовірно без підвищення суверенного рейтингу Туреччини.

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