Fitch понизило рейтинги 18 турецких банков

Как пишет издание, долгосрочные РДЭ в национальной валюте 12 банков также были снижены, еще у шести - подтверждены. Прогноз по рейтингам всех банков стабильный.

В частности, были снижены долгосрочные РДЭ в иностранной валюте таких банков, как Ziraat Bankasi AS (Ziraat), Turkiye Halk Bankasi AS (Halk), Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (Vakif), Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS (TSKB), Turkiye Kalkinma Bankasi AS (TKB) и Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS (Turk Eximbank). Их рейтинги были понижены до "BB+" с "ВВВ-".

"Рейтинговые действия следуют за понижением суверенного долгосрочного РДЭ Турции в иностранной валюте до "BB+" с "BBB-" 27 января", - говорится в сообщении.

Кроме того, агентство отмечает, что снижение рейтингов банков отражает ослабление операционной среды в Турции и уменьшение вероятности того, что страна сможет оказывать поддержку банкам в случае необходимости.

Агентство отмечает, что РДЭ и долговые рейтинги всех 18 банков чувствительны к возможным изменениям суверенных рейтингов и дальнейшему ослаблению операционной среды. Повышение РДЭ любого из этих банков маловероятно без повышения суверенного рейтинга Турции.