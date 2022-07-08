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Фінляндія планує будівництво паркану на кордоні з рф, щоб посилити безпеку

Фінляндія планує будівництво паркану на кордоні з рф, щоб посилити безпеку

Київ • УНН

 • 209869 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Уряд Фінляндії вніс зміни до закону, щоб побудувати паркан на кордоні з росією, на тлі того, як країна продовжує процес вступу до НАТО, пише УНН з посиланням на euronews.

Деталі

Фінляндія занепокоєна тим, що москва використовуватиме мігрантів для тиску на Гельсінкі. Уряд країни вніс поправки до закону про прикордонну службу, згідно з якими будівництво міцніших бар’єрів уздовж 1300-кілометрового східного кордону з рф спростять.

Як повідомила радник міністерства внутрішніх справ Фінляндії Анне Іханус, метою закону є підвищення оперативної спроможності прикордонної служби реагувати на гібридні загрози.

"Війна в Україні сприяла загостренню питання", — сказала вона.

На сьогодні кордон між Фінляндією та росією захищений лише дерев'яними парканами, які встановили для того, щоб запобігти випасанню худоби з того боку.

"Те, що ми зараз хочемо побудувати, — це надійний паркан із справжнім бар’єрним ефектом. Швидше за все, він охопить не весь східний кордон, а буде націлений на місця, які вважаються найбільш важливими", — сказала керівник юридичного відділу прикордонної служби Фінляндії Санна Пало.

Окрім того, уряд ухвалив поправки до закону про надзвичайні повноваження, щоб гарантувати, що визначення "надзвичайних ситуацій" краще враховуватиме різні типи так званих гібридних загроз.

Раніше

Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО 18 травня. Це рішення було викликане повномасштабною війною росії проти України, яка розпочалася 24 лютого.

29 червня лідери НАТО офіційно запросили Фінляндію та Швецію приєднатися до Альянсу.

Посли НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО 5 липня. 

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