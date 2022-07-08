Финляндия планирует строительство забора на границе с рф, чтобы усилить безопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Правительство Финляндии внесло изменения в закон, чтобы построить забор на границе с россией, на фоне того, как страна продолжает процесс вступления в НАТО, пишет УНН со ссылкой на euronews.
Детали
Финляндия обеспокоена тем, что москва будет использовать мигрантов для давления на Хельсинки. Правительство страны внесло поправки в закон о пограничной службе, согласно которым строительство более крепких барьеров вдоль 1300-километровой восточной границы с рф упростят.
Как сообщила советник министерства внутренних дел Финляндии Анне Иханус, целью закона является повышение оперативной способности пограничной службы реагировать на гибридные угрозы.
"Война в Украине способствовала обострению вопроса", — сказала она.
На сегодня граница между Финляндией и россией защищена только деревянными заборами, которые установили для того, чтобы предотвратить выпас скота с той стороны.
"То, что мы сейчас хотим построить, — это надежный забор с настоящим баром’ерным эффектом. Скорее всего, он охватит не всю восточную границу, а будет нацелен на места, которые считаются наиболее важными", — сказала руководитель юридического отдела пограничной службы Финляндии Санна Пало.
Кроме того, правительство приняло поправки к закону о чрезвычайных полномочиях, чтобы гарантировать, что определение "чрезвычайных ситуаций" будет лучше учитывать различные типы так называемых гибридных угроз.
Ранее
Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Это решение было вызвано полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля.
29 июня лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.
Послы НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО 5 июля.