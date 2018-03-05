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Фінляндія готова надати Україні 50 млн євро на проекти у сфері освіти та відновлювальної енергії

Фінляндія готова надати Україні 50 млн євро на проекти у сфері освіти та відновлювальної енергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Фінляндія готова надати України 50 млн євро на нові проекти у сфері освіти та відновлювальної енергії. Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павло Клімкін заявив голова МЗС Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.

“Ми готові надати 50 млн євро новим проектам у сфері освіти та відновлювальної енергії”, — повідомив Сойні.

Також Сойні зазначив, що він підписав угоду про співпрацю з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич.

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За його словами, Фінляндія братиме участь у реформуванні української шкільної освіти, а також планує створити Фонд енергоефективності в Україні.

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