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"Фінікс" О.Леня зазнав восьмої поспіль поразки в НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Поєдинок регулярного чемпіонату НБА між "Шарлотт Хорнетс" і "Фінікс Санс" завершився перемогою господарів, представника Східної конференції Асоціації, передає УНН.

Попри провальну стартову чверть у виконанні "Санс" (гості поступалися 38:18) український центровий Олексій Лень став найрезультативнішим виконавцем у складі клубу зі штату Аризона - 6 очок набраних у проходах та кидком з середньої дистанції.

Варто відзначити, що попри відставання більше 20 очок впродовж усього поєдинку, гості за 4:30 хвилини до закінчення протистояння зуміли скоротити різницю у рахунку до 4 балів. Однак кінцівку матчу краще провели баскетболісти "Хорнетс" – 120:106.

У підсумку О.Лень за 21:38 хвилині на паркеті став автором 8 очок (3/5 двоочкові, 2/2 штрафні), 3 підбирань і 1 блок-шоту.

Зауважимо, що для "Фінікса" ця поразка стала восьмою підряд і загалом 52 в сезоні при 22 перемогах.

Як повідомляв УНН, у попередній грі "Фінікса" 20-річний захисник Девін Букер заробив 70 очок у протистоянні з "Бостоном".

Українські Національні Новини

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