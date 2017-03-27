"Финикс" О.Леня потерпел восьмое подряд поражение в НБА

Несмотря на провальную стартовую четверть в исполнении "Санс" (гости уступали 38:18) украинский центровой Алексей Лень стал самым результативным в составе клуба из штата Аризона - 6 очков набранных в проходах и броском со средней дистанции.

Стоит отметить, что несмотря на отставание более 20 очков в течение всего поединка, гости за 4:30 минуты до окончания противостояния сумели сократить разницу в счете до 4 баллов. Однако концовку матча лучше провели баскетболисты "Хорнетс" - 120: 106.

В итоге О.Лень по 21:38 минуте на паркете стал автором 8 очков (3/5 двухочковые, 2/2 штрафные), 3 подбора и 1 блок-шота.

Заметим, что для "Финикса" это поражение стало восьмым подряд и вообще 52 в сезоне при 22 победах.

Как сообщал УНН, в предыдущей игре "Финикса" 20-летний защитник Девин Букер заработал 70 очков в противостоянии с "Бостоном" .