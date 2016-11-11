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Фінансову допомогу "Біокону" нардепу Хомутинніку мають перевірити НАЗК та НАБУ - антикорупційний Комітет ВРУ

Фінансову допомогу "Біокону" нардепу Хомутинніку мають перевірити НАЗК та НАБУ - антикорупційний Комітет ВРУ

Київ • УНН

 • 12340 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Якщо нардеп декларує поворотну фінансову допомогу від комерційної структури, то в першу чергу треба перевіряти в якому статусі він її надавав. Дані декларації Віталія Хомутинніка мають вивчити спочатку в НАЗК, а далі вже і в НАБУ, у разі виявлення порушень. Про це УНН зазначив народний депутат, член антикорупційного Комітету ВРУ Дмитро Добродомов, коментуючи інформацію про те, що компанія "Біокон" в особі свого президента перерахувала народному депутату понад 1,3 млн фіндопомоги

“Поняття безповоротних допомог є, тільки треба розуміти, коли він (Хомутиннік) їх надавав і у якому статусі він тоді перебував, у статусі народного депутата чи у статусі керівника якоїсь фірми.

Друге — була заява про те, що всі хто задекларував готівкою вище 100 тис дол їх будуть у першу чергу перевіряти. Тому, безперечно, що все це має бути перевірено.

Взагалі, то я за те, аби всі декларації були перевірені. На засіданні нашого антикорупційного комітету всі члени заявили про те, що ми перші пройти цю перевірку, хоча у нас там і близько немає таких сум, про які йдеться (в деклараціях інших депутатів та чиновників, — ред.)”, — розповів він.

За словами політика, у питаннях перевірки декларацій, важливий момент незворотність покарання тих, хто не зможе пояснити свої статки.

“Там є ще один цікавий момент щодо людей — власників підприємств і всього решта. Вони майже не вказали дивідендів від підприємств, де вони є кінцевими бенефіцарами. І це означає два моменти: або всі ці підприємства збиткові, у що я не вірю, або ці люди не платять податки”, — наголосив Д.Добродомов.

Він також додав, що декларацію нардепа В. Хомутинніка, в першу чергу, має перевірити НАЗК.

“Якщо вони виявляють порушення — вони передають право до НАБУ, а далі має вже включатися і ДФС. Але у це я не вірю, тому що її керівник Насіров, якщо подивитися його декларацію, то там теж є море запитань. Тобто в ефективність такої перевірки я не вірю. Я вірю тільки у ефективність перевірки НАБУ і НАЗК”, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, компанія “Біокон” допомогла нардепу В.Хомутинніку коштами в розмірі 840 тис. грн.

Як сказано у декларації, перерахував ці кошти В.Хомутинніку особисто президент “Біокону” Олександр Яворський.

При цьому, журналісти виявили, що президент “Біокону” не перший раз надає В.Хомутинніку значні суми.

Так, ще одна декларація нардепа містить згадку про “фінансову допомогу” з боку того ж О.Яворського в розмірі 523 400 гривні. Таким чином, “Біокон” в цілому перерахував Хомутинніку більше 1 360 000 грн.

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