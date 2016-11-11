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Финансовую помощь "Биокона" нардепу В.Хомутыннику должны проверить НАПК и НАБУ - антикоррупционный комитет ВРУ

Финансовую помощь "Биокона" нардепу В.Хомутыннику должны проверить НАПК и НАБУ - антикоррупционный комитет ВРУ

Киев • УНН

 • 12339 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Если нардеп декларирует возвратную финансовую помощь от коммерческой структуры, то в первую очередь надо проверять в каком статусе он ее предоставлял. Данные декларации Виталия Хомутынника должны изучить сначала в НАПК а дальше уже и в НАБУ, в случае выявления нарушений. Об этом УНН сказал народный депутат, член антикоррупционного Комитета ВРУ Дмитрий Добродомов, комментируя информацию о том, что компания "Биокон" в лице своего президента перечислила народному депутату более 1,3 млн финпомощи.

“Понятие безвозвратных пособий есть, только надо понимать, когда он (В.Хомутынник) их предоставлял и в каком статусе он тогда находился, в статусе народного депутата или в статусе руководителя какой-то фирмы.

Второе — было заявление о том, что все кто задекларировал наличными больше 100 тыс. долл их будут в первую очередь проверять. Поэтому, бесспорно, что все это должно быть проверено.

Вообще, я за то, чтобы все декларации были проверены. На заседании нашего антикоррупционного комитета все члены заявили о том, что мы первые должны пройти эту проверку, хотя у нас там и близко нет таких сумм, о которых идет речь (в других декларациях депутатов и чиновников, — ред.)”, — рассказал он.

По словам политика, в вопросах проверки деклараций, важный момент неотвратимость наказания тех, кто не сможет объяснить свое состояние.

“Там есть еще один интересный момент относительно людей — владельцев предприятий. Они почти не указали дивидендов от предприятий, где они являются конечными бенефициарами. И это означает два момента: или все эти предприятия убыточны, во что я не верю, или эти люди не платят налоги”, — подчеркнул Д.Добродомов.

Он также добавил, что декларацию нардепа В.Хомутынника, в первую очередь, должен проверить НАПК.

“Если они обнаруживают нарушение — они передают дело в НАБУ, а дальше должна уже включаться и ГФС. Но в это я не верю, потому что ее руководитель Насиров, если посмотреть его декларацию, то там тоже есть море вопросов. То есть в эффективность такой проверки я не верю. Я верю только в эффективность проверки НАБУ и НАПК”, — резюмировал нардеп.

Напомним, по данным СМИ, компания "Биокон" помогла нардепу В.Хомутыннику средствами в размере 840 тыс. грн.

Как сказано в декларации, перечислил эти средства В.Хомутыннику лично президент “Биокона” Александр Яворский.

При этом, журналисты обнаружили, что президент “Биокона” не первый раз предоставляет В.Хомутыннику значительные суммы.

Так, еще одна декларация нардепа содержит упоминание о “финансовой помощи” со стороны того же А.Яворского в размере 523 400 гривны. Таким образом, “Биокон” в целом перечислил В.Хомутыннику более 1 360 000 грн.

Украинские Национальные Новости

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