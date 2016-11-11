Фільм “Ворошиловград” переміг на конкурсі Connecting Cottbus у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українсько-швейцарський проект режисера Ярослава Ладигіна “Ворошиловград”, знятий за однойменним романом українського письменника Сергія Жадана, отримав нагороду Best Pitch Аward в основному конкурсі Connecting Cottbus 2016. Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно, передає УНН.
Як зазначається, фільм отримав нагороду обсягом 1,500 євро та акредитацію на Producers Network у рамках Каннського міжнародного кінофестивалю 2017.
Зазначимо, що головний приз конкурсу вже вдруге дістається українському кінопроекту.
Цього року на участь було подано рекордну кількість заявок. Серед 120 кінопроектів було обрано 10 найкращих.