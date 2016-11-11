Фильм "Ворошиловград" победил на конкурсе Connecting Cottbus в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинско-швейцарский проект режиссера Ярослава Ладыгина "Ворошиловград", снятый по одноименному роману украинского писателя Сергея Жадана, получил награду Best Pitch Аward в основном конкурсе Connecting Cottbus 2016. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино, передает УНН.
Как отмечается, фильм получил награду объемом 1,500 евро и аккредитацию на Producers Network в рамках Каннского международного кинофестиваля 2017.
Отметим, что главный приз конкурса уже второй раз достается украинскому кинопроекту.
В этом году на участие было подано рекордное количество заявок. Среди 120 кинопроектов были выбраны 10 лучших.