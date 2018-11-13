Фігурантів "справи Веджіє Кашка" у Криму судитимуть у закритому режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У підконтрольному Росії верховному суді окупованого Криму вирішили проводити засідання щодо продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Веджіє Кашка" у закритому режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані спільноти "Кримський Процес" у Facebook.
"У верховному суді Криму оголосили, що всі чотири засідання щодо продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Веджіє Кашка" будуть проходити у закритому режимі. Людей, які прийшли підтримати обвинувачених, не пустили навіть у будівлю суду", - повідомили у спільноті.
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Фігурантами цієї справи є чотири активісти кримськотатарського національного руху: Бекір Дегерменджі, Асан Чапух, Кязім Аметов і Руслан Трубач, які були затримані у Сімферополі 23 листопада 2017 року.
Їх звинувачують у вимаганні коштів у громадянина Туреччини. При затриманні російськими силовиками стало погано ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, яка пізніше померла у кареті швидкої допомоги, нагадали у спільноті.
12 вересня арешт активістів продовжили до 15 листопада. Пізніше "суд" у Криму залишив без задоволення апеляційну скаргу адвокатів на продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Веджіє Кашка".