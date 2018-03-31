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ФІФА оголосив список арбітрів на ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Суддівський комітет ФІФА визначив 36 головних арбітрів і 63 асистента, які будуть обслуговувати матчі чемпіонату світу з футболу 2018-го року, що пройде в Росії. Про це інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Арбітри представляють 46 різних країн. До вашої уваги імена головних суддів майбутнього Мундіалю:

Європа: Фелікс Брих (Німеччина), Джюнейт Чакир (Туреччина), Сергій Карасьов (Росія), Бьорн Куйперс (Нідерланди), Шимон Марчіняк (Польща), Матеу Лаос (Іспанія), Мілорад Мажич (Сербія), Джанлука Роккі (Італія), Дамір Скоміна (Словенія), Клеман Тюрпен (Франція);

Азія: Фахад Аль-Мірдасі (Саудівська Аравія), Аліреза Фагані (Іран), Равшан Ірматов (Узбекистан), Абдулла Мохамед (ОАЕ), Рюдзі Сато (Японія), Абдулла Шукралла (Бахрейн);

Африка: Мехді Абід Шареф (Алжир), Маланг Дьєдіу (Сенегал), Бакарі Гассама (Гамбія), Геад Гріша (Єгипет), Дженні Сіказве (Замбія), Бамлак Тессема Вейеса (Ефіопія);

Північна Америка: Жоель Агілар (Сальвадор), Марк Гейгер (США), Джейр Марруфо (США), Рікардо Монтеро (Коста-Ріка), Джон Пітті (Панама), Рамос Паласуелос (Мексика);

Південна Америка: Хуліо Баскуньян (Чилі), Енріке Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Пітана (Аргентина), Сандро Ріккі (Бразилія), Вільмар Рольдан (Колумбія);

Океанія: Норберт Хауата (Таїті), Меттью Конгер (Нова Зеландія).

Примітно, що вперше починаючи з 1938 року до списку арбітрів фінальних частин чемпіонатів світу не увійшли рефері з Великої Британії.

Зазначено, що у другій половині квітня в навчально-тренувальному центрі Федерації футболу Італії в Коверчано (Флоренція) пройде тематичний семінар для суддівських бригад, які будуть обслуговувати матчі ЧС-2018. Учасники, в тому числі кандидати на роль відеоасистентів, будуть поділені на дві групи і пробудуть в центрі два тижні.

Далі Суддівський комітет ФІФА оголосить імена відеоасистентів, які будуть допомагати арбітрам під час головного футбольного турніру планети. У процесі відбору буде враховуватися досвід роботи кандидатів в якості відеоасистентів в національних лігах і турнірах ФІФА та досвід участі в суддівських семінарах ФІФА, починаючи з 2016 року, коли був запущений проект по впровадженню системи Відеодопомога арбітрам (VAR).

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