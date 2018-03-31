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ФИФА объявил список арбитров на ЧМ-2018

ФИФА объявил список арбитров на ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Судейский комитет ФИФА определил 36 главных арбитров и 63 ассистента, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Арбитры представляют 46 разных стран. Вашему вниманию имена главных судей будущего Мундиаля:

Европа: Брих (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Куйперс (Нидерланды), Шимон Марчиняк (Польша), Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения), Клеман Тюрпен (Франция);

Азия: Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия), Алиреза Фаган (Иран), Равшан Ирматов (Узбекистан), Абдулла Мохамед (ОАЭ), Рюдзи Сато (Япония), Абдулла Шукралла (Бахрейн)

Африка: Мехди Абид Шареф (Алжир), Маланг Дьедиу (Сенегал), Бакари Гассама (Гамбия), Геад Гриша (Египет), Дженни Сиказве (Замбия), Бамлак Тессема Вейеса (Эфиопия)

Северная Америка: Жоэль Агилар (Сальвадор), Марк Гейгер (США), Джейрах Марруфо (США), Рикардо Монтеро (Коста-Рика), Джон Питти (Панама), Рамос Паласуелос (Мексика)

Южная Америка: Хулио Баскуньяна (Чили), Энрике Касерес (Парагвай), Андрес Кунья (Уругвай), Нестор вопросам (Аргентина), Сандро Рикки (Бразилия), Вильмар Рольдан (Колумбия)

Океания: Норберт Хауата (Таити), Мэттью Конгер (Новая Зеландия).

Примечательно, что впервые начиная с 1938 года в список арбитров финальных частей чемпионатов мира не вошедшие рефери из Великобритании.

Отмечено, что во второй половине апреля в учебно-тренировочном центре Федерации футбола Италии в Коверчано (Флоренция) пройдет тематический семинар для судейских бригад, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018. Участники, в том числе кандидаты на роль видеоасистентив, будут разделены на две группы и пробудут в центре две недели.

Далее Судейский комитет ФИФА объявит имена видеоасистентив, которые будут помогать арбитрам во время главного футбольного турнира планеты. В процессе отбора будет учитываться опыт работы кандидатов в качестве видеоасистентив в национальных лигах и турнирах ФИФА и опыт участия в судейских семинарах ФИФА, начиная с 2016 года, когда был запущен проект по внедрению системы Видеопомощь арбитрам (VAR).

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