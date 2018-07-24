ФІФА назвала претендентів на звання кращого тренера року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Міжнародна федерація футболу оприлюднила список із 11-ти претендентів на звання найкращого тренера за підсумками 2018-го року, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФІФА.
До когорти номінантів потрапили, як наставники національних збірних, так і тренери клубів:
Массіміліано Аллегрі — “Ювентус”;
Станіслав Черчесов — збірна Росії;
Златко Даліч — збірна Хорватії;
Дідьє Дешам — збірна Франції;
Пеп Гвардіола — “Манчестер Сіті”;
Юрген Клопп — “Ліверпуль”;
Роберто Мартінес — збірна Бельгії;
Дієго Сімеоне — “Атлетіко” Мадрид;
Гарет Саутгейт — збірна Англії;
Ернесто Вальверде — “Барселона”;
Зінедін Зідан — “Реал” Мадрид.
Додамо, що вручення нагороди переможцю відбудеться 24-го вересня.