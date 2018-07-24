ФИФА назвала претендентов на звание лучшего тренера года
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Международная федерация футбола обнародовала список из 11-ти претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФИФА.
В число номинантов попали, как наставники национальных сборных, так и тренеры клубов:
Массимилиано Аллегри - "Ювентус";
Станислав Черчесов - сборная России;
Златко Далич - сборная Хорватии;
Дидье Дешам - сборная Франции;
Пеп Гвардиола - "Манчестер Сити";
Юрген Клопп - "Ливерпуль";
Роберто Мартинес - сборная Бельгии;
Диего Симеоне - "Атлетико" Мадрид;
Саутгейт - сборная Англии;
Эрнесто Вальверде - "Барселона";
Зинедин Зидан - "Реал".
Добавим, что вручение награды победителю состоится 24 сентября.