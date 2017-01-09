Фестиваль "Різдвяні дзвіночки" стартував на Вінниччині
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Вчора, 8 січня, у Вінницькій єпархії розпочався фестиваль “Різдвяні дзвіночки”, інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу Вінницької єпархії УПЦ.
Першим районним центром у якому пройшов фестиваль стало м.Бар. У заході взяли участь усі церковні хори храмів благочиння.
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На фестивалі був присутній митрополит Вінницький і Барський Симеон та представники місцевої влади. Наприкінці заходу владика Симеон привітав учасників і глядачів з Різдвом Христовим.