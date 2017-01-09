Фестиваль "Рождественские колокольчики" стартовал в Винницкой области

Первым районным центром, в котором прошел фестиваль стал Бар. В мероприятии приняли участие все церковные хоры храмов благочиния.

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На фестивале присутствовал митрополит Винницкий и Барский Симеон и представители местной власти. В конце мероприятия владыка Симеон поздравил участников и зрителей с Рождеством Христовым.