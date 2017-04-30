Фестиваль повітряних куль пройде у Києві під час Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Міжнародний фестиваль повітряних куль “Монгольф’єрія. Небо Києва” під час проведення Євробачення 6-14 травня пройде у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення організаторів.
“Вперше в історії Євробачення, у небо, яке бачитиме уся Європа, піднімуться півсотні повітряних куль. 6-14 травня в столиці відбудеться Міжнародний фестиваль “Монгольф’єрія. Небо Києва”, — йдеться у повідомленні прес-служби.
Так, повідомляється, що у період проведення Євробачення у небо Києва піднімуть до 42-х повітряних куль зі всієї Європи, кожна з яких представлятиме країну-учасницю пісенного конкурсу.
Польоти аеростатів відбуватимуться кожного фестивального дня: зранку (8:00 — 10:00) та ввечері (18:00 — 20:00).
Старти польотів заплановані з Труханового острову (Подільсько-Воскресенський міст), Парку дружби народів, Гідропарку (острів Долобецький). Також у програмі фестивалю запланована вечірня вистава повітряних куль.
Організатори розраховують, що серед аудиторії, яка приєднається до фестивалю, будуть молоді сім’ї із дітьми (5-12 років), молоді люди (17-30 років), активні користувачі соціальних медіа, шукачі нових вражень, а також гості країни, які приїхали на Євробачення та бажають приймати участь у активних заходах.
Як повідомляв УНН, учасники від Швеції, Грузії та Австралії провели у Києві перші репетиції до Євробачення.