Фестиваль воздушных шаров пройдет в Киеве во время Евровидения

"Впервые в истории Евровидения, в небо, которое будет видеть вся Европа, поднимутся около полусотни воздушных шаров. 6-14 мая в столице состоится Международный фестиваль "Монгольфьерия. Небо Киева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Так, сообщается, что в период проведения Евровидения в небо Киева поднимут до 42-х воздушных шаров со всей Европы, каждый из которых будет представлять страну-участницу песенного конкурса.

Полеты аэростатов будут проходить каждый фестивальный день: утром (8:00 - 10:00) и вечером (18:00 - 20:00).

Старты полетов запланированы с Труханова острова (Подольско-Воскресенский мост), Парка дружбы народов, Гидропарка (остров Долобецкий). Также в программе фестиваля запланировано вечернее представление воздушных шаров.

Организаторы рассчитывают, что среди аудитории, которая присоединится к фестивалю, будут молодые семьи с детьми (5-12 лет), молодые люди (17-30 лет), активные пользователи социальных медиа, искатели новых впечатлений, а также гости страны, которые приехали на Евровидение и желают принимать участие в активных мероприятиях.

Как сообщал УНН, участники от Швеции, Грузии и Австралии провели в Киеве первые репетиции к Евровидению.