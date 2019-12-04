Фермер з Індії перефарбував свого собаку в тигра, щоб відлякувати мавп
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Фермер з південно-західного штату Карнатака в Індії, задався питанням, як ефективно відлякувати інших тварин від своєї ферми. Він вирішив розмалювати чорними та помаранчевими смугами свого собаку, щоб той став схожим на тигра, і це спрацювало. Про це повідомляє УНН з посиланням на SW.
"Це так не легко, захищати свою ферму і посіви від інших тварин. І в той час, як інші використовують для цього опудала, фермер з Карнатаки вирішив пофарбувати свого собаку, як тигра, щоб відлякувати мавп. І вгадайте, що? Це спрацювало", - пишуть у виданні.
Повідомляється, що фермеру прийшла в голову ця ідея, коли він помітив, що на іншій ділянці використовують іграшку тигра, щоб відлякати мавп. Він спробував це зробити також - і це спрацювало, але не на довго. Тому індійський фермер вирішив пофарбувати шерсть свого собаки фарбою для волосся.
Також, він встановив на своїй фермі плакати із зображенням собаки в образі тигра. Ця ідея припала до душі і господарям інших ділянок.
Залишається невідомо, чи шкідлива ця фарба для собаки, однак зі своїм завданням вона впоралася.
Нагадаємо, що в китайському кафе собак перефарбовують в чорно-білий колір, щоб вони були схожі на дитинчат панд.