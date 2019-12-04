Фермер з Індії перефарбував свого собаку в тигра, щоб відлякувати мавп

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Фермер з південно-західного штату Карнатака в Індії, задався питанням, як ефективно відлякувати інших тварин від своєї ферми. Він вирішив розмалювати чорними та помаранчевими смугами свого собаку, щоб той став схожим на тигра, і це спрацювало. Про це повідомляє УНН з посиланням на SW.