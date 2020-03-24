ФБУ назвала найціннішого баскетболіста сезону Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Федерація баскетболу визначив володаря останньої індивідуальної нагороди за підсумками сезону. Про це інформує сайт федерації, передає УНН.
Титул MVP Суперліги 2019/2020 років, який вручається найціннішому гравцеві чемпіонату, отримав захисник “Дніпра” Джаред Террелл.
Американський легіонер відіграв 12 матчів в регулярному чемпіонаті і, проводячи на майданчику по 22,4 хвилини, набирав 20,0 очка, робив 3,3 підбирання та 2,7 передачі. Террелл став найрезультативнішим та найефективнішим (РЕ 18,1) гравцем у складі чемпіона України у сезоні, що минув.
Нагадаємо, що найкращим захисником було визнано Дениса Лукашова (“Прометей”), найкращим форвардом сезону став Богдан Близнюк (“Київ-Баскет”), центровим — Майкл Маєрс (“Прометей”), а найкращим молодим гравцем чемпіонату — форвард “Хіміка” Андрій Войналович. Приз найкращого скорера чемпіонату отримав захисник “Миколаєва” Квентін Петерсон.