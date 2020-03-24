ФБУ назвала самого ценного баскетболиста сезона Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Федерация баскетбола определила обладателя последней индивидуальной награды по итогам сезона. Об этом сообщает сайт федерации, передает УНН.
Титул MVP Суперлиги 2019/2020 годов, вручается самому ценному игроку чемпионата, получил защитник “Днепра” Джаред Террелл.
Американский легионер сыграл 12 матчей в регулярном чемпионате и, проводя на площадке по 22,4 минуты, набирал 20,0 очка, делал 3,3 подбора и 2,7 передачи. Террелл стал самым и эффективным (РЕ 18,1) игроком в составе чемпиона Украины в сезоне прошло.
Напомним, что лучшим защитником был признан Денис Лукашов (“Прометей”), лучшим форвардом сезона стал Богдан Близнюк (“Киев-Баскет”), центровым — Майкл Майерс (“Прометей”), а лучшим молодым игроком чемпионата — форвард “Химика” Андрей Войналович. Приз лучшего скорера чемпионата получил защитник “Николаева” Квентин Петерсон.