Фальсифікований алкоголь на понад 34 млн грн вилучили на Кіровоградщині

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прокуратурою Кіровоградської області спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби області викрито схему незаконного виробництва та збуту алкогольної продукції, виготовленої з недоброякісної сировини, і вилучено з незаконного обігу близько 100 тис літрів спиртовмісної речовини. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської обл., передає УНН.

У рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що групою осіб на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей здійснювалося незаконне виготовлення алкогольної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров’я людей, яка у подальшому реалізовувалася мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.

На підставі ухвал суду прокурорами проведено 16 обшуків.

За їх результатами припинено діяльність 3 незаконних виробництв підакцизних товарів, вилучено продукції на загальну суму 34 млн грн та 222 тис. грн готівкових коштів. Слідчі дії тривають.

Українські Національні Новини

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