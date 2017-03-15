Фальсифицированный алкоголь на более чем 34 млн грн изъяли в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Прокуратурой Кировоградской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы области разоблачена схема незаконного производства и сбыта алкогольной продукции, изготовленной из недоброкачественного сырья, и изъято из незаконного оборота около 100 тыс литров спиртосодержащего вещества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской обл., передает УНН.
В рамках расследования уголовного производства установлено, что группой лиц на территории Кировоградской и Днепропетровской областей осуществлялось незаконное изготовление алкогольной продукции из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей, которая в дальнейшем реализовывалась жителям Кировоградской области и других регионов Украины.
На основании постановлений суда прокурорами проведено 16 обысков.
По их результатам приостановлена деятельность 3 незаконных производств подакцизных товаров, изъято продукции на общую сумму 34 млн грн и 222 тыс. грн наличных средств. Следственные действия продолжаются.