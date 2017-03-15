Фальсифицированный алкоголь на более чем 34 млн грн изъяли в Кировоградской области

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41547 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104906 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120319 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179412 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130898 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125312 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117673 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106533 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107560 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103918 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Фальсифицированный алкоголь на более чем 34 млн грн изъяли в Кировоградской области

Фальсифицированный алкоголь на более чем 34 млн грн изъяли в Кировоградской области

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Прокуратурой Кировоградской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы области разоблачена схема незаконного производства и сбыта алкогольной продукции, изготовленной из недоброкачественного сырья, и изъято из незаконного оборота около 100 тыс литров спиртосодержащего вещества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской обл., передает УНН.

В рамках расследования уголовного производства установлено, что группой лиц на территории Кировоградской и Днепропетровской областей осуществлялось незаконное изготовление алкогольной продукции из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу для жизни и здоровья людей, которая в дальнейшем реализовывалась жителям Кировоградской области и других регионов Украины.

На основании постановлений суда прокурорами проведено 16 обысков.

По их результатам приостановлена ​​деятельность 3 незаконных производств подакцизных товаров, изъято продукции на общую сумму 34 млн грн и 222 тыс. грн наличных средств. Следственные действия продолжаются.

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