Facebook видалив сторінку австралійського політика через публікацію дезінформації про COVID-19

Деталі

“Не можна піддавати цензурі і позбавляти свободи слова людей, обраних (народом), це загрожує нашій демократії. Різні думки — це не дезінформація, а сама ідея про те, що єдиним джерелом правдивої інформації є Facebook, обурлива”, — вказав Келлі. Пізніше в інтерв’ю місцевому телеканалу ABC депутат порівняв співробітників соціальної мережі з тими, “хто раніше спалював книги”. “Це була найпопулярніша в країні сторінка в Facebook, що належить політику, а вони просто спалили всі мої публікації і коментарі до них”, — сказав він.

Коментар офісу Facebook

В австралійському відділенні компанії Facebook категорично відкинули будь-які звинувачення в цензурі і зазначили, що Келлі неодноразово порушував правила соціальної мережі щодо публікації інформації про коронавірус. “У нас є чітка політика щодо такого роду контенту. Ми не дозволяємо користувачам... поширювати дезінформацію про COVID-19. Це стосується будь-яких відомостей, які можуть привести до негативних наслідків для здоров’я або перешкоджати кампаніям з вакцинації проти COVID-19, а також інформації, спростованої експертами в галузі охорони здоров’я”, — цитує ABC прес-секретаря відділення.

FACEBOOK ATTACKS FREEDOM OF POLITICAL SPEECH



It’s wrong to censor the free speech of elected officials as it threatens our democracy



It’s NOT misinformation to have a difference of opinion



The idea that the faceless people of Facebook are purveyors of all truth is OUTRAGEOUS!

— Craig Kelly MP (@CraigKellyMP) April 26, 2021

Раніше

У січні поточного року Келлі на своїй сторінці в Facebook поставив під сумнів компетентність офіційної медицини і її здатність протистояти поширенню коронавірусу, а також заявив, що примус дітей носити маски щось “на кшталт жорстокому поводженню з ними”. Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон тоді зазнав критиці за те, що не протидіє депутатам парламенту, які поширюють дезінформацію, і був змушений запропонувати депутату прокинути Ліберальну партію Австралії.

Довідка

Перший випадок зараження коронавірусом в Австралії відбувся 25 січня 2020 року, з тих пір в країні виявили 29 658 інфікованих, і 910 з них померли через ускладнення, викликані вірусом. У лікарнях країни в даний час знаходяться 68 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, ще 166 хворих отримують лікування амбулаторно.