Facebook удалил страницу австралийского политика из-за публикации дезинформации о COVID-19

Детали

“Нельзя подвергать цензуре и лишать свободы слова людей, избранных (народом), это угрожает нашей демократии. Разные мнения — это не дезинформация, а сама идея о том, что единственным источником правдивой информации является Facebook, возмутительна”, — указал Келли. Позднее в интервью местному телеканалу ABC депутат сравнил сотрудников социальной сети с теми, “кто раньше сжигал книги”. “Это была самая популярная в стране страница в Facebook, принадлежащая политику, а они просто сожгли все мои публикации и комментарии к ним”, — сказал он.

Комментарий офиса Facebook

В австралийском отделении компании Facebook категорически отвергли любые обвинения в цензуре и отметили, что Келли неоднократно нарушал правила социальной сети в отношении публикации информации о коронавирусе. “У нас есть четкая политика в отношении такого рода контента. Мы не разрешаем пользователям... распространять дезинформацию о COVID-19. Это касается любых сведений, которые могут привести к негативным последствиям для здоровья или препятствовать кампаниям по вакцинации против COVID-19, а также информации, опровергнутой экспертами в области здравоохранения”, — цитирует ABC пресс-секретаря отделения.

FACEBOOK ATTACKS FREEDOM OF POLITICAL SPEECH



It's wrong to censor the free speech of elected officials as it threatens our democracy



It's NOT misinformation to have a difference of opinion



The idea that the faceless people of Facebook are purveyors of all truth is OUTRAGEOUS !

— Craig Kelly MP (@CraigKellyMP) April 26, 2021

Ранее

В январе текущего года Келли на своей странице в Facebook поставил под сомнение компетентность официальной медицины и ее способность противостоять распространению коронавируса, а также заявил, что принуждение детей носить маски “сродни жестокому обращению с ними”. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон тогда подвергся критике за то, что не противодействует депутатам парламента, распространяющим дезинформацию, и был вынужден предложить депутату прокинуть Либеральную партию Австралии.

Справка

Первый случай заражения коронавирусом в Австралии был зафиксирован 25 января 2020 года, с тех пор в стране выявили 29 658 инфицированных, и 910 из них умерли из-за осложнений, вызванных вирусом. В больницах страны в настоящее время находятся 68 пациентов с коронавирусной инфекцией, еще 166 заболевших получают лечение амбулаторно.