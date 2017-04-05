Ейфелева вежа загасла на знак жалоби за загиблими в Санкт-Петербурзі

“Сьогодні опівночі Ейфелева вежа згасне на пам’ять жертв теракту в Санкт-Петербурзі”, — написала раніше в “Твіттері” мер французької столиці Анн Ідальго.

Варто зазначити, що мерія Парижа відключає вогні на Ейфелевій вежі або, навпаки, підсвічує її в кольори національного прапора на знак скорботи за жертвами терактів — так було після нападів у Берліні, Квебеку, Ніцці.