Ейфелева вежа загасла на знак жалоби за загиблими в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Влада Парижа погасила вогні підсвічування на Ейфелевій вежі на пам'ять про жертви вибуху в метро Санкт-Петербурга, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Сьогодні опівночі Ейфелева вежа згасне на пам’ять жертв теракту в Санкт-Петербурзі”, — написала раніше в “Твіттері” мер французької столиці Анн Ідальго.
Варто зазначити, що мерія Парижа відключає вогні на Ейфелевій вежі або, навпаки, підсвічує її в кольори національного прапора на знак скорботи за жертвами терактів — так було після нападів у Берліні, Квебеку, Ніцці.