Эйфелева башня угасла в знак траура по погибшим в Санкт-Петербурге

“Сегодня в полночь Эйфелева башня угаснет в память жертв теракта в Санкт-Петербурге”, — написала ранее в “Твиттере” мэр французской столицы Анн Идальго.

Стоит отметить, что мэрия Парижа отключает огни на Эйфелевой башне или, наоборот, подсвечивает ее в цвета национального флага в знак скорби по жертвам терактов — так было после нападений в Берлине, Квебеке, Ницце.