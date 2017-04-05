Эйфелева башня угасла в знак траура по погибшим в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Власти Парижа погасили огни подсветки на Эйфелевой башне в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга, передает УНН со ссылкой на ВВС .
“Сегодня в полночь Эйфелева башня угаснет в память жертв теракта в Санкт-Петербурге”, — написала ранее в “Твиттере” мэр французской столицы Анн Идальго.
Стоит отметить, что мэрия Парижа отключает огни на Эйфелевой башне или, наоборот, подсвечивает ее в цвета национального флага в знак скорби по жертвам терактов — так было после нападений в Берлине, Квебеке, Ницце.