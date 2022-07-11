Ердоган після путіна поговорив із Зеленським: подробиці
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше сьогодні він говорив із російським диктатором володимиром путіним, пише УНН.
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«Під час розмови обговорювалися питання, пов'язані з російсько-українською війною та створенням безпечних коридорів для експорту зерна до Чорного моря. Підкресливши, що їхнім найбільшим бажанням є встановлення миру в Україні, Президент Ердоган заявив, що вони продовжують роботу над планом, підготовленим ООН з постачання української зернової продукції на світовий ринок», - повідомляє канцелярію турецького президента за підсумками переговорів.
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Ердоган, як зазначається, вказав на необхідність переговорів між Україною та росією і висловив готовність запропонувати «усі види підтримки, включаючи сприяння та посередництво, у стамбульському процесі».
«Президент Ердоган подякував Президенту України Зеленському за святкове привітання, яке він зробив турецькою мовою у відеозверненні, яке він опублікував з нагоди Курбан-Байрам», - повідомили у канцелярії.
Раніше
Як писав УНН, раніше сьогодні Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.