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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Ердоган після путіна поговорив із Зеленським: подробиці

Ердоган після путіна поговорив із Зеленським: подробиці

Київ • УНН

 • 1144711 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Раніше сьогодні він говорив із російським диктатором володимиром путіним, пише УНН.

Цитата

«Під час розмови обговорювалися питання, пов'язані з російсько-українською війною та створенням безпечних коридорів для експорту зерна до Чорного моря. Підкресливши, що їхнім найбільшим бажанням є встановлення миру в Україні, Президент Ердоган заявив, що вони продовжують роботу над планом, підготовленим ООН з постачання української зернової продукції на світовий ринок», - повідомляє канцелярію турецького президента за підсумками переговорів.

Деталі

Ердоган, як зазначається, вказав на необхідність переговорів між Україною та росією і висловив готовність запропонувати «усі види підтримки, включаючи сприяння та посередництво, у стамбульському процесі».

«Президент Ердоган подякував Президенту України Зеленському за святкове привітання, яке він зробив турецькою мовою у відеозверненні, яке він опублікував з нагоди Курбан-Байрам», - повідомили у канцелярії.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

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