Ердоган після путіна поговорив із Зеленським: подробиці

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«Під час розмови обговорювалися питання, пов'язані з російсько-українською війною та створенням безпечних коридорів для експорту зерна до Чорного моря. Підкресливши, що їхнім найбільшим бажанням є встановлення миру в Україні, Президент Ердоган заявив, що вони продовжують роботу над планом, підготовленим ООН з постачання української зернової продукції на світовий ринок», - повідомляє канцелярію турецького президента за підсумками переговорів.

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Ердоган, як зазначається, вказав на необхідність переговорів між Україною та росією і висловив готовність запропонувати «усі види підтримки, включаючи сприяння та посередництво, у стамбульському процесі».

«Президент Ердоган подякував Президенту України Зеленському за святкове привітання, яке він зробив турецькою мовою у відеозверненні, яке він опублікував з нагоди Курбан-Байрам», - повідомили у канцелярії.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.