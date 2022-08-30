Ердоган назвав переслідування турецьких літаків грецькою системою ППО "ворожим актом"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Президент Туреччини у вівторок обрушився з критикою на Грецію за переслідування турецьких літаків, які виконували розвідувальну місію над Егейським морем та Східним Середземномор'ям, назвавши це "ворожим актом". Про це пише Anadolu, передає УНН.
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"Греція кинула виклик НАТО та її союзникам, посиливши своє вороже ставлення, яке почалося із занепокоєння нашого повітряного простору та літаків і переросло у наведення радарів С-300", — сказав Реджеп Тайіп Ердоган напередодні концерту, присвяченого сторіччю Туреччини.
Турецький лідер додав: "Греція не може ні відповідати нам, ні стати для нас співрозмовником ні в політичному, ні в економічному, ні у військовому відношенні".
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Посилаючись на останні дії Греції, Ердоган сказав: "Нам цікава реакція США на переслідування турецьких літаків з боку грецької системи ППО".
Що передувало
23 серпня радар грецької ракетної системи С-300, що базується на острові Крит, зафіксувався на турецьких літаках, повідомило у неділю державне турецьке агентство Anadolu з посиланням на джерела у міністерстві оборони.
У повідомленні йдеться, що F-16 знаходилися на висоті 3000 метрів на захід від грецького острова Родос.
Відповідно до правил ведення бойових дій НАТО наведення радарів вважається ворожим актом.
Хоча обидві країни є членами НАТО, Туреччина та Греція мають багаторічні суперечки з цілої низки питань, включаючи територіальні претензії в Егейському морі та розбіжності щодо повітряного простору. За останні півстоліття суперечки тричі ставили їх на межу війни.
У 2020 році загострилася напруженість через права на розвідувальне буріння в районах Середземного моря, де Греція та Кіпр претендують на виняткові економічні зони, що призвело до військово-морського протистояння.
Туреччина звинуватила Грецію у порушенні міжнародних угод шляхом мілітаризації островів у Егейському морі. Афіни заявляють, що їм необхідно захищати острови, багато з яких розташовані неподалік узбережжя Туреччини, від можливого нападу великого флоту турецьких військових десантних кораблів.
Туреччина заявляє, що Греція розміщує війська на островах в Егейському морі, порушуючи мирні договори, підписані після Першої та Другої світових воєн.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган припинив діалог із Грецією після того, як заявив, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс лобіював проти продажу США зброї його країні.