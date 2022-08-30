Ердоган назвав переслідування турецьких літаків грецькою системою ППО "ворожим актом"

Цитата

"Греція кинула виклик НАТО та її союзникам, посиливши своє вороже ставлення, яке почалося із занепокоєння нашого повітряного простору та літаків і переросло у наведення радарів С-300", — сказав Реджеп Тайіп Ердоган напередодні концерту, присвяченого сторіччю Туреччини.

Турецький лідер додав: "Греція не може ні відповідати нам, ні стати для нас співрозмовником ні в політичному, ні в економічному, ні у військовому відношенні".

Деталі

Посилаючись на останні дії Греції, Ердоган сказав: "Нам цікава реакція США на переслідування турецьких літаків з боку грецької системи ППО".

Що передувало

23 серпня радар грецької ракетної системи С-300, що базується на острові Крит, зафіксувався на турецьких літаках, повідомило у неділю державне турецьке агентство Anadolu з посиланням на джерела у міністерстві оборони.

У повідомленні йдеться, що F-16 знаходилися на висоті 3000 метрів на захід від грецького острова Родос.

Відповідно до правил ведення бойових дій НАТО наведення радарів вважається ворожим актом.

Хоча обидві країни є членами НАТО, Туреччина та Греція мають багаторічні суперечки з цілої низки питань, включаючи територіальні претензії в Егейському морі та розбіжності щодо повітряного простору. За останні півстоліття суперечки тричі ставили їх на межу війни.

У 2020 році загострилася напруженість через права на розвідувальне буріння в районах Середземного моря, де Греція та Кіпр претендують на виняткові економічні зони, що призвело до військово-морського протистояння.

Туреччина звинуватила Грецію у порушенні міжнародних угод шляхом мілітаризації островів у Егейському морі. Афіни заявляють, що їм необхідно захищати острови, багато з яких розташовані неподалік узбережжя Туреччини, від можливого нападу великого флоту турецьких військових десантних кораблів.

Туреччина заявляє, що Греція розміщує війська на островах в Егейському морі, порушуючи мирні договори, підписані після Першої та Другої світових воєн.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган припинив діалог із Грецією після того, як заявив, що прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс лобіював проти продажу США зброї його країні.