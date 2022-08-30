Эрдоган назвал преследование турецких самолетов греческой системой ПВО "враждебным актом"

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"Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, усилив свое враждебное отношение, которое началось с беспокойства нашего воздушного пространства и самолетов и переросло в наведение радаров С-300", — сказал Реджеп Тайип Эрдоган накануне концерта, посвященного столетию Турции.

Турецкий лидер добавил: "Греция не может ни отвечать нам, ни стать для нас собеседником ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении".

Детали

Ссылаясь на последние действия Греции, Эрдоган сказал: "Нам интересна реакция США на преследование турецких самолетов со стороны греческой системы ПВО".

Что предшествовало

23 августа радар греческой ракетной системы С-300, базирующийся на острове Крит, зафиксировался на турецких самолетах, сообщило в воскресенье государственное турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники в министерстве обороны.

В сообщении говорится, что F-16 находились на высоте 3000 метров к западу от греческого острова Родос.

Согласно правилам ведения боевых действий НАТО наведение радаров считается враждебным актом.

Хотя обе страны являются членами НАТО, Турция и Греция имеют многолетние споры по целому ряду вопросов, включая территориальные претензии в Эгейском море и разногласия по воздушному пространству. За последние полвека споры трижды ставили их на грань войны.

В 2020 году обострилась напряженность из-за прав на разведывательное бурение в районах Средиземного моря, где Греция и Кипр претендуют на исключительные экономические зоны, что привело к военно-морскому противостоянию.

Турция обвинила Грецию в нарушении международных соглашений путем милитаризации островов в Эгейском море. Афины заявляют, что им необходимо защищать острова, многие из которых расположены у побережья Турции, от возможного нападения большого флота турецких военных десантных кораблей.

Турция заявляет, что Греция размещает войска на островах в Эгейском море, нарушая мирные договоры, подписанные после Первой и Второй мировых войн.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекратил диалог с Грецией после того, как заявил, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис лоббировал против продажи США оружия его стране.