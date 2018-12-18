Епіфаній переконаний, що представникам УПЦ МП потрібен час, щоб перейти в єдину церкву
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній вважає, що представникам УПЦ МП потрібен час, щоб все усвідомити і перейти до єдиної Православної церкви України. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
"Протягом десятиліть в нас були суперечки, але сьогодні ми готові забути все і відкрити нову сторінку. Без цього ми не побудуємо нове майбутнє", - сказав Епіфаній.
Він додав, що не згоден з думкою про те, що всі представники УПЦ МП перебувають під впливом Росії.
"Їм потрібен час, щоб все усвідомити і перейти до нової Української церкви", - наголосив очільник єдиної Православної церкви України.
Нагадаємо, результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України та затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія.