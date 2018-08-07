Епідемія кору: Бразилія закрила кордон з Венесуелою
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня, УНН. Бразилія закрила сухопутний кордон з Венесуелою. Рішення носить тимчасовий характер з метою запобігання поширення кору. Про це повідомила Федеральний суддя Хелдер Баррето, передає УНН з посиланням на Анадолу.
Останнім часом серед біженців з Венесуели поширюється епідемія кору, що викликало стурбованість у сусідній Бразилії.
При цьому КПП на бразильсько-венесуельської кордоні відкриті для бразильців і громадян інших держав.
Громадянам Венесуели рекомендували відвідувати Бразилію морським і повітряним шляхом.
Раніше повідомлялося, що в штатах Амазонас і Рорайма, де знаходиться велика кількість біженців, від кору загинуло п'ятеро дітей.
Нагадаємо, в липні в Україні на кір захворіли 3580 осіб, з них 1502 дорослих і 2078 дітей.