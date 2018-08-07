Эпидемия кори: Бразилия закрыла границу с Венесуэлой

В последнее время среди беженцев из Венесуэлы распространяется эпидемия кори, что вызвало обеспокоенность в соседней Бразилии.



При этом КПП на бразильско-венесуэльской границе открыты для бразильцев и граждан иных государств.



Гражданам Венесуэлы рекомендовали посещать Бразилию морским и воздушным путем.



Ранее сообщалось, что в штатах Амазонас и Рорайма, где находится большое число беженцев, от кори погибли пять детей.

Напомним, в июле в Украине корью заболели 3580 человек, из них 1502 взрослых и 2078 детей.