Эпидемия кори: Бразилия закрыла границу с Венесуэлой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа, УНН. Бразилия закрыла сухопутную границу с Венесуэлой. Решение носит временный характер с целью предотвращения распространения кори. Об этом сообщила Федеральный судья Хелдер Баррето, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
В последнее время среди беженцев из Венесуэлы распространяется эпидемия кори, что вызвало обеспокоенность в соседней Бразилии.
При этом КПП на бразильско-венесуэльской границе открыты для бразильцев и граждан иных государств.
Гражданам Венесуэлы рекомендовали посещать Бразилию морским и воздушным путем.
Ранее сообщалось, что в штатах Амазонас и Рорайма, где находится большое число беженцев, от кори погибли пять детей.
Напомним, в июле в Украине корью заболели 3580 человек, из них 1502 взрослых и 2078 детей.