Епідемія коронавірусу: заходи спецзахисту від пневмонії нового типу торкнулися 1,17 млрд жителів Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Щонайменше 24 провінції Китаю ввели вищий рівень реагування на загрозу громадському здоров’ю в зв’язку з поширенням в країні пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Таким чином, спеціальні заходи охопили 1,17 млрд громадян країни, передає УНН.
Останніми найвищий рівень загрози 24 січня оголосили північно-східна провінція Ляонін з населенням 43,59 млн чоловік і північно-західна Ганьсу з 26,37 млн осіб.
Як повідомив 24 січня Державний комітет у справах охорони здоров’я КНР, кількість летальних випадків від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, у Китаї зросла до 41. Кількість заражених збільшилася до 1287, стан 237 оцінюється як важкий. У тісному контакті з пацієнтами перебували 15 197 осіб, з них 1230 вже пройшли перевірку, 13 967 знаходяться під медичним наглядом. За даними інформаційного порталу “Ван’і”, який веде цілодобовий моніторинг ситуації з поширенням вірусу, число підтверджених у Китаї випадків зараження пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу 2019-nCoV, досягло 1330.
Також варто зазначити, що у Шанхаї вилікували першу людину, яка захворіла на пневмонію через новий коронавірус 2019-nCoV. Аналізи показали, що в тілі жінки, що заразилася не залишилося слідів інфекції.